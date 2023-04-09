إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى ب محافظة المنيا ، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا بالقرب من قرية بنى حسن التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص إلى موقع الحادث تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.