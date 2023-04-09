استعدادات الهيئة القبطية الإنجيلية لمائدة إفطار مع مزارعي مبادرة ازرع بالمنيا

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمائدة إفطار مع مزارعى مبادرة ازرع بمحافظة المنيا، بحضور القيادات المحلية والسياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك اليوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 بمقر إطسا للتدريب.
ويأتى ذلك فى اطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمشاركة في تنفيذ مبادرة كتف في كتفوبهذه المناسبة الكريمة تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا.
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