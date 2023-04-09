اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة شخصين جراء وقوع انفجارات بمدينة (خاركيف) الأوكرانية

الأحد، 09 أبريل 2023 02:00 ص
إصابة شخصين جراء وقوع انفجارات بمدينة (خاركيف) الأوكرانية الحرب فى اوكرانيا
اش ا

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أصيب شخصان بجروح؛ إثر وقوع انفجارات، السبت في مدينة (خاركيف) الأوكرانية.
 
وقال حاكم (خاركيف) الواقعة شمال شرقي أوكرانيا أوليه سينيهوبوف - حسبما أوردت قناة سكاي نيوز البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - إن سيدة تبلغ من العمر 53 عاما أصيبت عندما اصطدمت بلغم أثناء تواجدها في المقابر وتم نقلها إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.. في حين أصيب رجل بجروح خطيرة أثناء محاولته تفكيك جسم غير معروف في قرية "سلوبوزانسكي".
 
وأضاف سينيهوبوف أن الأطباء يقدمون في الوقت الحالي المساعدات اللازمة للضحايا.
 

خاركيف

اوكرانيا

الحرب الروسية

الحرب فى اوكرانيا



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