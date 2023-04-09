"أوقاف البحر الأحمر" تحدد 8 مساجد للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، تحديد 8 مساجد للاعتكاف خلال أواخر شهر رمضان المبارك، بالاعتكاف وقيام الليل وصلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

من جانبه قال الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن المساجد المسموح بها الاعتكاف فى 5 مدن بمحافظة البحر الأحمر، وهى مسجد السنوسى ومسجد الصفوة فى مدينة القصير، والمسجد الكبير ومسجد الخالدين فى مدينة سفاجا.

واضاف أن كذلك مسجد الرحمن ومسجد الإسراء والمعراج فى الغردقة، ومسجد التوبة فى رأس غارب ومسجد المركز الإسلامى فى مرسى علم.

يذكر أن مديرية الاوقاف بالتنسيق مع إدارة مسجد الميناء الكبير أكبر مساجد الغردقة تنظم عدة فقرات دينية خاصة بشهر رمضان المعظم منها درس العصر الذى يقام يوميا بعد صلاة العصر مع عالم من علماء الاوقاف، ويوم الثلاثاء يكون هناك عالمين من العلماء بالاشتراك مع الأزهر.

كذلك هناك مسابقة بين صلوات التراويح فى وقت الراحة يتم السؤال فيها عن صحابى من صحابة رسول الله ولها جائزة، عقب صلاة التروايح يكون هناك الملتقى الفكرى وهذا يعقد السنه الثانية مع اختلافه وبهجته فى السنه الحالية حيث يتم تنسيقه من الوزارة.