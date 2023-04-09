أوبزرفر: مستشفيات بريطانيا تتخذ "تدابير يائسة" للحد من خسائر إضراب الأطباء

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن المستشفيات البريطانية تتخذ تدابير يائسة للحد من الخسائر المتوقعة في الأرواح من إضرابات هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذا الأسبوع - بما في ذلك تهديد الاستشاريين الذين يرفضون القيام بعمل إضافي، وإغراء الأطباء المبتدئين للتراجع عن خطوط الاعتصام عن طريق زيادة الأجور المحلية - حيث تتزايد المخاوف من أن العديد من الأقسام ستترك دون غطاء طبي.

ويخشى قادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية وكبار الأطباء من أن إضراب الأطباء المبتدئين لمدة أربعة أيام - بدءًا من الساعة 6.59 صباحًا يوم الثلاثاء حتى الساعة 6.59 صباحًا يوم السبت - سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من العمليات والمواعيد، مع تعريض المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى وضع أكثر مخاطرة.

وتعمل صناديق المستشفيات أيضًا على تسريع خروج أكثر المرضى لياقة وإلغاء إجازة الأطباء غير المضربين من أجل سد الثغرات التي تسبب فيها خروج عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين.

وقالت إحدى كبار المستشارين في مستشفى بلندن لصحيفة "الأوبزرفر" إنها تعرضت للتهديد بعدم تلقي رواتبها إذا رفضت التواجد في مناطق خارج مجال تخصصها. قالت: "هناك قدر هائل من التنمر يحدث". في لندن، من المفهوم أن العديد من الاستشاريين يرفضون إجراء نوبات إضافية أثناء الإضراب لأن صناديقهم الائتمانية لن تقدم معدلات الأجور التي أوصت بها الجمعية الطبية البريطانية.

ومن أجل إغراء الأطباء المبتدئين، الذين يمكن أن تصل أجورهم إلى 14 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، يتم أيضًا زيادة معدلات الإقامة. تقدم أحد الصناديق للراغبين في التراجع عن الإضراب 86.22 جنيه إسترلينى في الساعة للنوبات الليلية المحلية - أكثر بنسبة 50 ٪ من المعدل الطبيعي.

وتقدم وكالات التوظيف أيضًا رواتب متزايدة للأطباء المبتدئين في أيام الإضراب الأربعة هذا الأسبوع. وقالت إعلانات الوظائف من وكالة في نوتنجهام إن الراغبين في العمل في نوبات يومية سيحصلون على ما يصل إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة.

ويطالب الأطباء المبتدئون بزيادة الأجور بنسبة 35% "لعكس التراجع الحاد" الذي واجهوه بعد سنوات من الزيادات في الأجور بمعدل أقل من التضخم.