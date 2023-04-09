أهالى مركز الواسطى يشيعون جثامين 5 أشخاص توفوا فى حادث تصادم

بنى سويف هانى فتحى

شيع أهالى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث سير اصطدام سيارة نقيل بأخرى أجرة ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوى الشرقى

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها وقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقى قبل بوابة الكريمات بجوار مسجد موسى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى، وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الضحايا إلى مستشفى اطفيح المركزى، وصّرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين بمقابر أسرهم بالواسطى، وهم: عبد الناصر عبد الله سالم، 35 عاما، وشقيقه "محمد" 31 عاما، ومحمد عبد العظيم صالح، 21 عاما، ومصطفى كامل صالح، 20 عاما، ومحمد عبدالله سالم، 21 عاما.