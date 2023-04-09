أشهر القضاة.. المستشار حسن فريد.. فض رابعة واغتيال النائب العام أبرز قضاياه

كتبت امنية الموجي

"قاضي الإخوان".. لقب التصق بالمستشار حسن فريد، رئيس الدائرة رقم 5 بمحكمة جنايات القاهرة السابق، نتيجة للقضايا التي يرأسها بمحاكم الجنايات المختلفة، وذات الاهتمام الإعلامي، ولد المستشار حسن فريد عام 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1979، وبدأ حياته المهنية كوكيل للنيابة العامة بمحافظة بورسعيد، ثم تولى رئاسة محكمة جنايات بنها، ثم رئيسًا لقسم الجنايات بمحافظة الإسماعيلية. بعد ذلك، تولى رئاسة دائرة جنايات طنطا، ثم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيس الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، ثم تولى المستشار حسن فريد كرئيس للدائرة رقم 5 بمحكمة جنايات القاهرة في نوفمير 2019.

أصدر المستشار فريد حكمه في يوليو 2014، على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطع طريق قليوب" بالإعدام، والسجن المؤبد ضد 37 آخرين أبرزهم مرشد الإخوان، محمد بديع، على خلفية اتهامهم بالتحريض على قطع الطريق الزراعي بقليوب وما صاحبه من أحداث عنف أودت بحياة شخصين وأسفر عنها وقوع 30 مصابًا، وواصل أحكامه المشددة والصادمة، التي من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر الشيخ"، وجاء حكمه بالحبس المشدد لـ73 متهمًا لمدة 15 عامًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ.

وفي 23 فبراير 2015، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسته، الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الشورى"، وتغريم كليهما مبلغ 100 ألف جنيه، فيما قضت بالسجن 3 سنوات لـ20 متهمًا آخرين في القضية، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، والسجن 15 سنة على 3 هاربين.

وفي عام 2018 أصدرت الدائرة الجنائية التي ترأسها المستشار حسن فريد على 75 من المتهمين في قضية رابعة بالإعدام، وعلى 47 متهم بالسجن المؤبد، وعلى 374 متهم بالسجن 15 سنة، وعلى 22 متهم بالسجن 10 سنوات، وعلى 215 متهم بالسجن خمس سنوات.

وترأس المستشار حسن فريد "قضية خلية الماريوت" في يونيو 2014، وحكم خلالها على ثلاثة من صحفيي الجزيرة، بالسجن ثلاث سنوات حضوريا وثلاثة آخرين غيابيًا بتهمة "التشهير بمصر" واستخدام "معدات غير مرخصة" للقيام بذلك.

وحكم المستشار حسن فريد على 31 متهمًا بالإعدام من الـ 67 المتهمين في قضية اغتيال المستشار الشهيد النائب العام هشام بركات.