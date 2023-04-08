اليوم السابع
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وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل بمركز طب توشكى ومكتب صحة الشروق

السبت، 08 أبريل 2023 03:28 م
وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل بمركز طب توشكى ومكتب صحة الشروق وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أجرى الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء جولة تفقدية للمركز الطبى بتوشكى، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين يرافقه في الجولة الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، وزينب عبد الخالق مديرة التمريض بالمديرية ، وصبرى نجيب ، مدير مكتب وكيل الوزارة.
 
وتفقد وكيل الوزارة قسام المختلفة بالمنشأة، وتفقد انتظام خدمات تنظيم الاسرة واعمال التمريض والزيارات الخاصة بالرائدات الريفيات وكذلك توزيع الالبان، كما قام بالمرور على مكتب صحة ثان بحى الشروق ، وتفقد الاقسام المختلفة بالمكتب والتاكد من سلسلة التبريد وانتظام القوى البشرية والتأكيد على تقديم كافة الخدمات التى يوفرها المكتب للمواطنين.
 
 وأكد وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار حرص وكيل وزارة الصحة على متابعة سير العمل على رأس العمل تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواءخالد فودة محافظ جنوب سيناء بتقديم الخدمة الطبيه اللائقة للمواطنين وتوفير الخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة.
 
وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (1)
وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (1)

وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (2)
وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (2)

وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (3)
وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (3)

وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (4)
وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل (4)
 

 


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