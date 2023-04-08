ننشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "كيف نستقبل ليلة القدر"

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "كيف نستقبل ليلة القدر "، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب شهر رمضان 1444هـ

يسرنا أن ننشر موضوعات خطب شهر رمضان ١٤٤٤هـ :

الجمعة الأولى : الصوم ومكارم الأخلاق . الجمعة الأولى : الصوم ومكارم الأخلاق .

الجمعة الثانية: الصوم وأثره في تربية النفس . الجمعة الثانية: الصوم وأثره في تربية النفس .

الجمعة الثالثة : السكينة والطمأنية في القرآن الكريم وفضائل العشر . الجمعة الثالثة : السكينة والطمأنية في القرآن الكريم وفضائل العشر .