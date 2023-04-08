اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ننشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "كيف نستقبل ليلة القدر"

السبت، 08 أبريل 2023 02:08 م
ننشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "كيف نستقبل ليلة القدر" وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "كيف نستقبل ليلة القدر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
 
وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب شهر رمضان 1444هـ
 
يسرنا أن ننشر موضوعات خطب شهر رمضان ١٤٤٤هـ :
🔸الجمعة الأولى : الصوم ومكارم الأخلاق .
🔸الجمعة الثانية: الصوم وأثره في تربية النفس .
🔸الجمعة الثالثة : السكينة والطمأنية في القرآن الكريم وفضائل العشر . 
🔸الجمعة الرابعة : كيف نستقبل ليلة القدر؟
 
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