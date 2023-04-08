اليوم السابع
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مياه الشرب بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى لليتيم بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر

السبت، 08 أبريل 2023 08:16 م
مياه الشرب بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى لليتيم بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر احتفالية اليوم العالمى لليتيم
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تحت رعاية المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة، احتفالية اليوم العالمى لليتيم بالتنسيق مع منطقة وعظ الأزهر الشريف ومديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

بدأت الفعاليات بتنفيذ زيارة ميدانية إلى محطة مياه الروضة لمجموعة من أطفال أحد دور رعاية الايتام وتضمنت الزيارة التعريف بالشركة ومراحلة تنقية المياه مروراً بكافة مراحلها حتى وصولها إلى المواطن مياه نقية صالحة للشرب، وتم توزيع عدد من النماذج والألعاب التى تحث على الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك بهدف تعزيز وترسيخ الممارسات الإيجابية لدى الأطفال فى التعامل مع مياه الشرب.

وتم اصطحاب الأطفال بمنطقة الألعاب بنادى شركة مياه الشرب بالعباسية، بصحبة رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة، ومدير عام منطقة وعظ الأزهر الشريف بالقاهرة، ومدير عام مديرية التضامن الإجتماعى، حيث استمتع الاطفال بالألعاب الموجودة بالركن المخصص للأطفال بالنادى كما اشتركوا بالعديد من المسابقات المتنوعة على نماذج مكبرة للألعاب التفاعلية مثل السلم والثعبان – بنك الحظ المائى وعجلة المعلومات المائية وفى ختام اليوم شارك الأطفال فى مسابقة دينية عن أهمية الحفاظ على المياه وترشيدها وأشرف على المسابقة فضيلة الإمام مدير عام منطقة وعظ الأزهر ومجموعة من السادة وعاظ الأزهر الشريف

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالقاهرة على أهمية مشاركة الشركة فى مثل هذه الفعاليات التى تدعم التواصل بين الشركة وكافة فئات المجتمع.

وفى ختام فعاليات اليوم تم توزيع مجموعة كبيرة من الهدايا على الاطفال المشاركين فى فعاليات اليوم حيث أبدوا إعجابهم وحماسهم بكل ما شاهدوه وتقدم بالشكر كلا من الأطفال والمشرفين ومجموعة ووعاظ الأزهر ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعى.

 
احتفالية اليوم العالمى لليتيم (4)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

احتفالية اليوم العالمى لليتيم (5)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

احتفالية اليوم العالمى لليتيم (6)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

احتفالية اليوم العالمى لليتيم (7)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

احتفالية اليوم العالمى لليتيم (8)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

احتفالية اليوم العالمى لليتيم (9)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

احتفالية اليوم العالمى لليتيم (10)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

احتفالية اليوم العالمى لليتيم (1)
احتفالية اليوم العالمى لليتيم

 


مياه الشرب

الأطفال الايتام

اليوم العالمي لليتيم

القاهرة



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