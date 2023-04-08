مقتل 4 أشخاص على الأقل فى إطلاق للنار بتايلاند

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل أربعة أشخاص على الأقل بإطلاق للنار جنوب البلاد، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمن ما زال يبحث عن منفذ الهجوم، بحسب "روسيا اليوم".

وبدأ الهجوم قرابة الخامسة بعد الظهر، فى منطقة خيرى رات نيخوم فى إقليم سورات ثانى ، على بعد 600 كيلومتر تقريبا جنوبي العاصمة بانكوك.

وقال قائد الشرطة المحلية كريانجكراى كرايكاو، لوكالة فرانس برس، "قتل أربعة أشخاص"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار حصل قرب منزل رئيس سابق للقرية.

وحيازة الأسلحة تسجل معدلات عالية في تايلاند حيث وقعت هجمات عدة فى الأشهر الـ12 الماضية منها واحدة من أكثر عمليات القتل الجماعى دموية فى التاريخ الحديث للمملكة.

وفى أكتوبر الماضى، أطلق الشرطى السابق بانيا خمراب (34 عاما) النار داخل دار حضانة فى ولاية نونج بوا لام فو فى شمال شرق البلاد، فقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلا.

والشهر الماضى، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون فى إقليم فيتشابورى فى إطلاق نار انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة.