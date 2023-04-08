اليوم السابع
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مع بدء ارتفاع الحرارة شغل التكييف على وضع "المروحة" لتقليل استهلاك الكهرباء

السبت، 08 أبريل 2023 09:57 م
مع بدء ارتفاع الحرارة شغل التكييف على وضع "المروحة" لتقليل استهلاك الكهرباء تكييف الهواء
كتبت رحمة رمضان

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مع بدء ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل  الصيف، تبدأ معدلات استهلاك الكهرباء الشهرية فى الارتفاع، وبالتالي زيادة قيمة الفاتورة، ومن أهم طرق ترشيد الاستهلاك خلال بداية فصل الصيف، تعديل وضع التكييف من التبريد إلى المروحة، وفيما يلي مميزات تشغيل وضع المروحة:
 
1- وضع المروحة التي تعمل من خلال التكييف تستخدم  نفس مقدار الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المرواح العادية .
 
2- تعد هذه الخاصية  مناسبة  في الفترة ما بين الشتاء و الصيف "الخريف".
 
3- تعمل هذه التقنية على تنقية الهواء قبل إخراجه إلى الغرفة, و ذلك من خلال دخوله إلى فلاتر التكييف قبل تمريره إلى محيط الغرفة.
 
4-يعتبر استخدام وضع المروحة في جهاز التكييف من الأوضاع التي تؤدي إلى التوفير في استهلاك الطاقة، وذلك نظراً لأن الضاغط “الكومبريسور” يتوقّف عن العمل خلال تفعيل وضع المروحة.
 
5-لا ينتج عن استخدام وضع المروحة خروج الهواء البارد، بل يؤدي إلى الحصول على تهوية مُحسّنة تعمل وتساعد على خفض درجة حرارة الغرفة.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

تكييف الهواء



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