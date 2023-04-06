استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تستكمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، سلسلة جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين.

وشملت الأعمال، إزالة التعديات والإشغالات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بجانب أعمال الصيانة الفورية وإصلاح الأعطال فى شبكات الكهرباء من الجهود فى كافة قطاعات العمل العام، فضلاً عن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت للمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسب تتراوح ما بين 75 % إلى 100 % طبقاً لمقتضيات العمل، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه احتياجات العمل الفعلية فى بعض الأماكن الحيوية مثل غرف العمليات والأزمات وغيرها.

وفى هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى من الإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 150 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، فيما تم إزالة حالة تعدى فى المهد بمسطح 200 م2 عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض والأسمنت بمنطقة الخطارة بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الصيانة لمحول الإنارة بالأعقاب بحرى، وتغيير الكابل التالف بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، مع صيانة محول الشليباب بأبو الريش قبلى.

نفذ العاملون بنطاق حى جنوب بإشراف رئيس الحى، أعمال النظافة العامة بطريق السادات، مع إصلاح خلية الإنارة بشارع مدرسة الفندقية، وبمحيط متحف النيل، وفى السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أعمال الصيانة للكهرباء بنفق المشاه بناء على توجيهات محافظ أسوان بعد شكوى أهالى المدينة بما ساهم فى تحقيق الإنارة الجيدة به لتسهيل وتأمين حركة المواطنين المترددين عليه.