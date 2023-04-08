اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 04:46 م
أكرم القصاص
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مصرع 10 وإصابة 10 آخرين بسبب حادث تصادم فى كينيا

السبت، 08 أبريل 2023 04:23 م
مصرع 10 وإصابة 10 آخرين بسبب حادث تصادم فى كينيا تصادم - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الكينية اليوم /السبت/ مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالقرب من الحدود الغربية للبلاد مع تنزانيا.


وقال قائد بالشرطة المحلية مارك وانجالا- حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الحادث وقع في بلدة "ميجوري" على طول طريق سريع إثر اصطدام شاحنة بعدد من المارة ودراجات الأجرة النارية وذلك بعدما فقد سائق الشاحنة السيطرة على مكابحها.


وأضاف وانجالا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع حيث تجري حاليا عمليات انقاذ لعدد من الأشخاص محاصرين أسفل الشاحنة، فيما لم تبدأ بعد جهود انقاذ شخصين سقطا من أعلى جسر في نهر.


من ناحيتهم، أفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن سائق الشاحنة كان يستخدم بوق التنبيه كثيرا قبل وقوع التصادم، مشيرين إلى أن الشاحنة كانت تحمل أكياسا من الأرز باتجاه بلدة "إيزيبانيا" الحدودية إلى تنزانيا المجاورة.


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