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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بأسيوط

السبت، 08 أبريل 2023 11:50 ص
مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، فى تصادم سيارة وموتوسيكل بدون لوحات بمركز ساحل سليم بأسيوط.
 
تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة موتوسيكل ناحية كوبرى الجمصة ووجود وفيات ومصابين.
 
انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة رقم 1637 ي ج س موتوسيكل بدون لوحات أمام مدخل كوبرى الجمصة.
 
أسفر الحادث عن مصرع " حسين. أ. ع" 19 عاماً، و " أحمد. ج. ع" 18 عاماً وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزى، وأصيب " عبده. س. ف" 17 عاماً وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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