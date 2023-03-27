حملات نظافة وصيانة بقرى مراكز البدارى وصدفا وأبنوب وديروط وساحل سليم

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على ضرورة شن حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بصفة دورية مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة ،مشيراً إلى العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط وساحل سليم حملات نظافة وصيانة كشافات الإنارة، ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين حيث تم إزالة المخلفات والقمامة ورفعها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وذلك بإستخدام سيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي وباقي معدات النظافة، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، بالإضافة إلى شن حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتركيب لمبات جديدة، وذلك لإنارة الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية داخل هذه المراكز، حيث تم تنفيذ الصيانة الدورية وإنارة الكشافات بشارع عوض بهجات، وشارع الشهر العقارى ومنطقه الشيخ داوود ومنطقة التلفزيون ومنطقة طريق القصير بمركز القوصية ، وتركيب كشافات جديدة من كوبري الحمام وحتي مدخل أبنوب وعدد من الشوارع بقرى (مجريس واولاد الياس والدوير والبربا) وشارعي الجناين وشارع التحرير بمركز ساحل سليم وبمدخل مسارة الغربى وقرية مزينة بمركز ديروط وبالطريق السريع (أسيوط/سوهاج) من قرية مجريس حتى قرية أولاد الياس بمركز صدفا وذلك بمشاركة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب و محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات وبمشاركة مشرفي النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.