مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بمدخل الطريق الصحراوى الغربى أمام العدوة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي العدوة المركزى.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من مركز شرطة العدوة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بتروسيكل، عند مدخل مدينة العدوة، بالطريق الصحراوى الغربى، وبه متوفى ومصابين.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل تدعى " ه ـ ص- م " 35 سنة مقيمة بمركز العدوة، وإصابة شخصين بكسور وكدمات، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى العدوة المركزى.

تم نقل الجثة الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.