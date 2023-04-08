مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على المساواة فى الإسلام

ناقشت حلقة اليوم من مسلسل الأطفال نور ورسالة النور، حيث حملت عنوان (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وموضوعها المساواة فى الإسلام، فالإسلام جاء ليساوى بين الناس جميعا وينشر العدل بينهم، ولم يفرق بين البشر بسبب لون أو جنس أو مال، وهذا ما اوضحه الشيخ الأزهرى بتطبيق رسالة النور، بعد أن تصرف كريم تصرف خاطئ وجرح مشاعر زميله محمود ابن عم فتحى حارس المدرسة والذى كان يتنافس معه على منصب رائد الفصل، حيث استنكر كريم أن يكون ابن حارس المدرسة رائد الفصل، ولكن بعد أن تعلم خطأه من التطبيق ومن سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اعتذر لمحمود وانتهت الحلقة بفوز محمود بأصوات زملاءه ومنصب رائد الفصل لأنه الأجدر بالمنصب لما قدمه من افكار وخطط مبتكرة فى برنامجه الانتخابى.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعى، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة فى وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم فى مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق فى 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطى، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمى للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، وسامى مغاورى، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشى، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.