مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على حق المستأمن فى الإسلام

كتب لؤى على

ناقشت حلقة اليوم من مسلسل الاطفال نور ورسالة النور ، حق المستأمنين في الإسلام، حيث يتابع الأصدقاء أخبار إحباط الشرطة المصرية لعملية إرهابية كانت تستهدف أتوبيس سياحي يحمل سياح في طريقهم إلى شرم الشيخ، يفرح نور والأصدقاء ويثنوا على قدرة شرطتنا على حماية ضيوف مصر، يدور حوار بين نور ويوسف يعترض فيه يوسف على مجىء الأجانب لزيارة بلادنا بحجة أنهم مختلفون في عاداتهم وثقافتهم عن مصر، يشجع ا. عارف الحوار بين يوسف ونور الذي يوضح ليوسف إننا أيضا نزور بلاد العالم ويتقبلوننا رغم إننا مختلفون عنهم، وهنا يشرح ا. عارف للأصدقاء أن السواح في بلادنا هم المستأمنون في حكم ديننا الإسلام الذي أمرنا بحسن رعايتهم وحمايتهم.

وهذا ما أوضحه لنا أيضا تطبيق رسالة النور، حيث قص الشيخ الأزهري كيف استقبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران عند زيارتهم للمدينة بالمسجد، بل وعندما حان وقت صلاتهم أذن لهم الصلاة بالمسجد لأنهم المستأمنون.

تنتهى الحلقة بإهداء كتاب المستأمنون في الإسلام لفضيلة الشيخ عبد الفضيل القوصي إلى والد يوسف عندما علم أن أفكار يوسف أتت من قناعات والده.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.