محافظ الدقهلية يشارك في أكبر حفل إفطار جماعي مع الأيتام والأسر الأولي بالرعاية

الدقهلية شريف الديب

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، مساء اليوم السبت، في أكبر حفل إفطار جماعي يضم أكثر من 2000 شخص من كبار السن والأيتام والأسر الأولي بالرعاية، ضمن مبادرة (هنفطر ونفرح اهالينا ) والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وعقب الانتهاء من الإفطار تم تنظيم قرعة علنية لاختيار اثنين من الحضور للفوز برحلة عمره مجانيه مقدمه من الحزب ، من داخل النادي الاجتماعي باستاد المنصوره الرياضي.

وقال " مختار " ابعث بإسم شعب الدقهلية برسالة شكر وتقدير الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه الكامل لكافة الفاعليات والمبادرات الوطنية والمجتمعية والتي تعود بالنفع والفائدة علي جموع المواطنين وفي المقدمة اهالينا من الأسر الأولي بالرعاية.

وثمن " المحافظ " دور حزب مستقبل وطن الكبير في إثراء الحياه السياسيه والحزبية في مصر، كما ثمن دورهم في المشاركه المجتمعيه والتي تأتي من باب المسئوليه تجاه المواطنين.

وأكد "مختار" أن لحزب مستقبل وطن دور كبير خلال الفتره الماضية في إقامة العديد من الفاعليات المختلفة لخدمة المواطنين ومنها إقامة معارض للسلع المخفضه للمواطنين، وإقامة حفلات زواج جماعي، وتنفيذ قوافل طبيه ، وإجراء عمليات متنوعه ، والمشاركة في ترميم وصيانة المدارس ، وكذلك ترميم المنازل لغير القادرين.

كما أكد " المحافظ " علي أن الدقهلية دائماً في مقدمة المحافظات في المشاركه المجتمعيه وفي تقديم خدمات حكوميه ومجتمعية متميزه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

جاء ذلك بحضور النائب محمد المرشدي امين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، والنائب جمال عبدالظاهر أمين التنظيم بالدقهلية ، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وامين مساعد الحزب بالدقهلية، والنائب طارق عبدالهادي امين مساعد، والنائب رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ، وعبده ابو عيشه عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نواب النائب طارق عبدالهادي، والنائب عبده ابو عيش، والنائب مجدي الأمير، والنائب ايهاب انيس، والنائبة ميرفت عاذر، والنائبة نسرين عمر ، والنائبة شيماء نبيه، والنائبة ولاء عبدالفتاح، والنائبة ايناس عبدالحليم، والنائب مكرم رضوان، والنائب اسامه عبدالعاطي، والنائب طارق عبدالعزيز، والنائب محمود سامي، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم الجندي نقيب الاسنان بالدقهلية، والدكتور أحمد عبية نقيب المهنيين ، والمحاسب تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة استاد المنصوره الرياضي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة المشاركة المجتمعية من كافة جهات المجتمع الحزبية والمجتمع المدني مع مؤسسات الدوله لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي المقدمه الأسر الأولي بالرعاية وكبار السن والأيتام، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.