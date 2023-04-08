محافظ أسوان يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير طريقى كيما والسماد..صور

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للجهات والشركات المنفذه بالإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان والمخطط تنفيذها مع نهاية العام الحالى بشكل كامل، لتغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث ، وهو الذى يستحق الإشادة من الوزارات والجهات الداعمة والمنفذه لهذه المشروعات غير المسبوقة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن نسبة تنفيذ فى مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 45 % ، والمستهدف منه تطوير الطريقين بطول 8 كم ، يضم حارتين ، تتوسطهم جزيرة بعرض متر ، ليتراوح عرض الطريق ما بين 19 متر إلى 15 متر من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة بتكلفة 154 مليون جنيه.

وأشار إلى جارى تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت فى مسافة 2 كم من ميدان الشلال وحتى مسجد كيما ، وهو الذى يتوازى مع فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR ) ، ثم عدد 2 طبقة أسفلت فى باقى المسافة ، فضلاً عن رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن عدد من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها شرق مدينة أسوان منها الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، والذى يستهدف تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر ، وبتكلفة تصل لحوالى 600 مليون جنيه شاملة إنشاء كوبرى علوى في نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى.

وتابع، أنه تم إنهاء 96 % من مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل مما سيساهم فى القضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه ، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 متر.

وقال أشرف عطية إنه تزامناً مع كل ذلك جارى العمل فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل ، وبتكلفة 365 مليون جنيه بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، مع خلق متنفس ترفيهى لهم بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية.

ولفت إلى أنه فى نفس الوقت سيتم البدء فى تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى ليلبى منطقة السيل الجديد والسيل الريفى من مياه الشرب النقية ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم .