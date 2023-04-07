حياة كريمة بأسوان.. مد خطوط الفايبر والغاز والكهرباء ومحطات مياه وادى النقرة

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد هى المبادرة الأهم والتى تحقق أحلام سكان قرى الريف المصرى فى محافظة أسوان، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق، ففي قري ونجوع محافظة أسوان الممتدة شمالا وجنوبا، يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع اسكان واسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة،بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان، بعد أن كانت طاردة للسكان ،ومبادرة "حياة كريمة" يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعيةو 380 نجع بأنحاء محافظة أسوان.

ومن القري المستهدفة قري ونجوع وادي النقرة بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 توابع بإجمالى 18 ألف نسمة وتشمل مشروعات تطوير مدرستى الكرامة التجارية والحكمة للتعليم الأساسى، وتشمل أيضا إحلال تجديد شبكات مياه الشرب بقرى الحكمه والكرامة والأمال والمنار والبراعم وذلك بنسب 100 %، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف بنسب 98 %، وأيضاً مشروع إنشاء وحدة الإطفاء بقرية الآمال، ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95%، علاوة على مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الكرامة بنسبة 70%، وأيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بقرية الحكمة، ومد خطوط الفايبر والغاز الطبيعى والكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 52 إلى 60 % .في نفس السياق تم التشديد بالبدء بأعمال نقل كابل الكهرباء بعيداً عن مناهيل الصرف الصحى الجارى إنشاؤها بطريق (توشكى/وادى النقرة) بمركز نصر النوبة، وذلك تمهيداً لإستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى من الطريق بطول 15 كيلو متر ،و المرور الميدانى لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية من أرض الواقع لنقل كابل الكهرباء ومتابعة معدلات التنفيذ لباقى الأعمال لضمان الإنتهاء من مشروع رصف هذا الطريق الرئيسى بأجمالى أطوال 50 كيلو مترفى أقرب وقت.