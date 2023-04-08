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محافظة الجيزة: افتتاح 40 مسجدا حتى اليوم بالعام المالى الحالى

السبت، 08 أبريل 2023 01:02 م
محافظة الجيزة: افتتاح 40 مسجدا حتى اليوم بالعام المالى الحالى محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة شهدت طفرة هائلة في إنشاء المساجد فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، مشيرا أنه بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في مراكز وأحياء وقرى المحافظة حتى الآن في العام المالي الحالى حوالي 40 مسجدًا، ما بين افتتاح جديد وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير.
 
وكشف عن الدور الهام الذي قامت به المساجد منذ حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال خطة دعوية وتثقيفية تشمل ندوات ودروس واستحداث إقامة ملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى بحضور محاضرين من جامعة الأزهر ومسئولين لمناقشة الجمهور والرد على استفساراتهم.
 
وأشار إلى أنه تم تخصيص 477 مسجداً بمراكز وأحياء وقرى المحافظة لإحياء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن 6200 مسجد تم تخصيصها من قبل وزارة الأوقاف للاعتكاف على مستوى الجمهورية.
 
 
 
 

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الجيزة

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