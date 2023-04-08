"لصوص لكن ظرفاء".. قدم شكوى فى البنك لعدم وجود أموال يسرقها

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع، تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة السابعة عشر

قصة اليوم عن لص قدم شكوى في بنك بعد أن قام بالسطو عليه ولم يجد به مال لسرقته. وقدم "جوزيف جويتز" شكوى رسمية لبنك ببنسلفانيا، بعد أن حاول السطو على فرع البنك في المدينة ولم يجد به نقوداً، ولكن أحد العملاء شاهد اللص وهو يفر من موقع الحادث بسيارته فأوقفته الشرطة وألقت القبض عليه.