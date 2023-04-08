"كهرباء القناة": خفض المتأخرات حوالى مليار و549 مليون جنيه خلال العام الماضى

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة نجحت فى خفض متأخرتها فى ضوء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة إلى 9.793 مليار جنيه مقارنة ب 11.342 مليار جنيه لعام المتوقع بخفض قدره 1.549 مليار جنيه.
وقال أبو وردة أن الشركة فى خطتها الاستثمارية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها مليار و 69 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2023/2024 مقابل 745.700 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023 وبنسبة تطور قدره 43.3% مقابل 558.011 مليون جنيه لفعلى 2021/2022 وبنسبة زيادة لمتوقع 2022/2023 عن فعلى 2021/ 2022 قدرها 33.6 %، وقامت الشركة بتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية فى الموازنات السابقة فى مواعيدها مما كان له الأثر الإيجابى على كفاءة واستمرارية التغذية الكهربائية لشبكة الشركة لكافة المشتركين وإرضاء العملاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة