"قلب وصليب وتاج مزين بالورود".. أشكال الزعف احتفالا بعيد دخول المسيح إلى أورشليم

أحد الزعف هو ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم القدس منتصرا واستقبله أهالى المدينة بأغصان الزيتون وأغصان النخل احتفالا بقدومه إلى المدينة، وانتشر بائعو الزعف بأشكاله الجميلة التى تلائم تلك المناسبة، بجوار كل كنيسة من كنائس الإسكندرية.

ويقول جرجس كمال، أحد بائعى الزعف، إنه تعلم هواية تضفير الزعف منذ الصغر فى عمر، من عائلته التى اشتهرت بتضفير زعف النخيل للمشاركة فى تلك المناسبة.

وقال إنه تعلم التضفير لأغصان النخيل وفى كل عام كان يتعلم شكل جديد من أشكال الزعف ، حيث لدية أشكال من التاج بأحجام مختلفة ، والصليب والجمل وهو شكل جديد ابتكره من زعف النخيل ،واوضح أنه يستخدم الجزء الأهضر من الزعف لأنة سهل التشكيل ،ويقون بلفة بالبرسيم حتى يصبح لين وسهل التشكيل .

فيما يقول ميشيل شوقى عزيز، أحد بائعى الزعف، إنه تعلم تضفير الزعف من عائلتة، التى توارثت تلك الهواية أبا عن جد ، قام بتضفير اشكال رائعة من الزعف بإستخدام طريقة" التدبيس"، ويقوم بصنع القلب والتاج والخاتم والساعة على شكل صليب صغير، مشيرا إلى أن تلك الأشكال محببه جدا للأطفال وتشهد اقبال كبير من العائلات المسيحية .

أما نادر أبو كاراس، بائع الزعف، فيقول أنه يقوم بصنع اشكال الصليب السنبلة المزين بالورود والزعف الذى يحمل بداخلة " قربان" ، و كذلك سنابل القمح التى ترمز للسلام و تجلب الخير بوضعها على ابواب المنازل وأعتاد المصريين من القدم على وضعها بالمنازل ، كما يقوم بصنع أشكال الشمعة الخضراء ، والقلوب لنشر بهجة الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح الى أورشليم واستقبله الأهالى برفع زعف النخيل .

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، بأحد الشعانين الذى يسبق مباشرة بدء إسبوع الألام ، فهو بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.

وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدم سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.