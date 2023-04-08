

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى، أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط « المناطق البحرية بصفاقس والمهدية » تمكنت خلال الشهور الثلاثة الأولي لهذا العام من إحباط 388 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 13 ألفا و259 مجتازا ( 12804 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء ، 455 تونسيا ) .



وأضاف أنه في إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة تمكنت وحدات الأقاليم البحرية بالوسط ، الساحل ، الشمال و الجنوب من ضبط 63 فردا إثر تورطهم في التوسط و التنظيم لعمليات الهجرة غير النظامية و حجز 135 وسيلة بحرية ، و12 سيارة للتنقلات .



وأكد أن الإدارة العامة للحرس الوطني تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.