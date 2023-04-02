الأقصر تشهد الصالون الرمضانى الأول للنشء وأسرهم بمركز شباب البعيرات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات "الصالون الرمضاني" الأول للنشء بمركز شباب البعيرات، وبمشاركة 80 عضوا من طلائع مركز شباب البعيرات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وتم تنفيذ فعاليات الصالون الرمضاني بقرية البعيرات، ضمن لقاءات الصالون الرمضاني بمراكز الشباب، تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏و مديرية الشباب والرياضة بالأقصر على أن يتم تنفيذها أسبوعيا بمراكز الشباب، بإشراف إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتور عبدالله محي الدين مدير إدارة البرامج الثقافية بالإدارة المركزية لتنمية النشء.

وتضمن الصالون الرمضاني تنفيذ ندوة دينية ألقاها فضيلة الشيخ علي أحمد محمود من علماء الأزهر الشريف، والذي تطرق في حديثه الى فوائد الصيام والفضائل الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الصائم، وفضل شهر رمضان، وضرورة اغتنامه، وأهمية الدعاء وقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل، ثم فتح فضيلة الشيخ باب النقاش مع الطلائع وأسرهم وقام بالرد على استفسارات ضيوف الصالون.

واختتمت فعاليات الصالون الرمضاني بإنشاد دينى للطلائع المشاركين في فعاليات الصالون الرمضانى، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وفريق عمل إدارة تنمية النشء بالمديرية.

فيما نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإدارة البرلمان والتعليم المدني، أولي فاعليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب في نسخته الثانية تحت شعار (فيما يفكر الشباب) بمركز شباب الأقالتة بإدارة شباب القرنة، حيث تم تنظيم حوار سياسي شامل بمختلف القضايا "السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة".



الأقصر تشهد الصالون الرمضاني الأول للنشء وأسرهم



الصالون الرمضاني الأول للنشء وأسرهم بمركز شباب البعيرات



حضور الصالون الرمضاني الأول للنشء وأسرهم بمركز شباب البعيرات