فريق طبى من معهد القلب يصل مستشفى العريش لتقديم خدمات طبية لأهالى سيناء

وأوضحت مديرية الصحة أن الفريق يضم الدكتور عزيز حماده إبراهيم استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، والدكتور أحمد محمد توفيق أخصائى القلب والاوعيه الدموية، وتصل الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام.

وسبق توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.