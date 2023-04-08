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فريق طبى من معهد القلب يصل مستشفى العريش لتقديم خدمات طبية لأهالى سيناء

السبت، 08 أبريل 2023 01:41 م
فريق طبى من معهد القلب يصل مستشفى العريش لتقديم خدمات طبية لأهالى سيناء مستشفى العريش العام - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن مستشفى العريش العام ،استقبل اليوم السبت فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة، لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.
 
وأوضحت مديرية الصحة أن الفريق يضم الدكتور عزيز حماده إبراهيم استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، والدكتور أحمد محمد توفيق أخصائى القلب والاوعيه الدموية، وتصل الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام.
 
وسبق توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.
 

شمال سيناء

مستشفى العريش العام

سيناء

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