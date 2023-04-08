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غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 24 رحلة أوروبية

السبت، 08 أبريل 2023 07:00 م
غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 24 رحلة أوروبية مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، غدا الأحد 24 رحلة طيران، من عدة دول اوربية مختلفة، ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع. 
 
تبين حسب جداول التشغيل، أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم اليوم، تصل من دول عدة دول منها 7 رحلات من التشيك، و6 رحلات من ايطاليا، و5 رحلات من المانيا و4 من بولندا، ورحلة من سويسرا وأخرى من بلجيكا ورحلة داخلية
 
وتبين حسب كشوف رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع الجارى أن الرحلات الوافدة تصل أغلبها من 11 دولة أوربية، أكثر وصول منها من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا، حيث يصل الآلاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة .
 
وتسهل السلطات المختصة العاملة بمطار مرسى علم الدولى الإجراءات من حيث الوصول وتوفير الإجراءات الأمنية والاحترازية للركاب بمجرد وصوله إلى ارض المهبط بالمطار وصولا إلى الفنادق المختلفة. 

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