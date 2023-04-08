غدا.. أسرة طلاب من أجل مصر تُنظم دورة رمضانية لمنتسبى جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

تُنظم أسرة طلاب من أجل مصر ب جامعة قناة السويس دورة رمضانية لمنتسبى الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتُنطلق الفاعليات غداً الأحد الموافق 9 إبريل وتشمل المنافسات خماسي كرة قدم ، ثلاثيات كرة سلة طالبات ، تنس طاوله طلبه وطالبات ، رباعيات كرة طائرة.

يقوم بالتنظيم عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة والدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر.

هذا ومن المنتظر أن تشهد الدورة مشاركه أكثر من 300 طالب وطالبة بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.