اليوم السابع
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"بنات" جامعة القناة يحصدن المركز الأول فى تنس الطاولة بالدورة الرمضانية للجامعات

السبت، 08 أبريل 2023 12:39 م
"بنات" جامعة القناة يحصدن المركز الأول فى تنس الطاولة بالدورة الرمضانية للجامعات الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي
الإسماعيلية- صبرى غانم

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هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الطالبة بسملة إبراهيم، والتى حصلت على المركز الأول فى تنس الطاولة "بنات"،  بمشاركة ما يقرب من 200 طالب من الجامعات المصرية .
 
 
جاء ذلك ضمن منافسات الدورة الرمضانية التى نظمها معهد إعداد القادة تحت شعار "رمضان يجمعنا"، برعاية الدكتور محمد  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف عام  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.
 
فيما أعلن الدكتور محمد غنيم  منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالجامعة، أن فريق كرة القدم الخماسية حصل على المركز الثالث. 
 
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (1)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (1)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (2)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (2)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (3)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (3)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (4)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (4)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (5)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (5)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (6)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (6)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (7)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (7)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (8)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (8)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (9)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (9)

الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (10)
الدورة الرمضانية بوزارة التعليم العالي (10)

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جامعة القناة

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