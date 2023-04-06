اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أبريل 2023 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدرس بـ"إعلام حلوان": المتحدة اهتمت بالأطفال ودراما 2023 تميزت بالتنوع

الخميس، 06 أبريل 2023 12:23 م
مدرس بـ"إعلام حلوان": المتحدة اهتمت بالأطفال ودراما 2023 تميزت بالتنوع مسلسلات رمضان 2023
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد فتحى مدرس الإعلام بجامعة حلوان ، أن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دراما 2023، تميزت بتنوع مطلوب فى صالح القيمة أكثر من أن يكون  تنوع فى صالح الانتشار مثل مسلسل الامام الشافعى هو مسلسل كنا بحاجه له بهذه الصياغة التى تناسب جمهورًا مختلفًا المقصود به جمهور السوشيال ميديا تقديم السيرة الذاتية بهذا الشكل البسيط والرائع من المواقف والمعالجة الجيدة التى تجعلنا نشعر أننا أمام درس ثقافى متميز.

وأضاف الدكتور محمد فتحى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه على مستوى الكوميديا نجد أن تجربة مسلسل الصفارة للشركة المتحدة مختلفة وراقية بعيدا عن كوميديا الايفهات الجنسية، معربا عن سعادته بوجود محتوى للاطفال فى دراما رمضان ولا نتحدث عن عمل واحد وإنما عدة أعمال تتناول موضوعات شديدة الأهمية مثل مسلس يحيى وكنوز الذى يتناول الهوية المصرية والتاريخ الفرعونى ومسلسل المحمية يتناول قضية المناخ مشيدا بمسلسل اطفال تذيعة الشركة المتحدة على قنواتها وهو مسلسل نور ورسالة النور الذى يناقش الفهم المغلوط  للدين ويغرس فى الاطفال اسس الدين الوسطى بعيدًا عن المعلومات المغلوطة للدين الذى يحاول البعض فرضه على المجتمع.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.


اعلام

الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

دراما المتحدة

اخبار مصر

جامعة حلوان

مسلسلات رمضان 2023



الموضوعات المتعلقة

النائب محمود شعلان: الشركة المتحدة أعادت بناء الهوية الوطنية بأعمال درامية هادفة

الخميس، 06 أبريل 2023 11:12 ص

­­­النائب عادل عامر: الشركة المتحدة أعادت الريادة للفن المصرى بأعمال متنوعة

الخميس، 06 أبريل 2023 10:00 ص

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتكفل بمصاريف علاج الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.. أشرف زكى يوجه الشكر للشركة على سرعة الاستجابة.. ويطالب الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:52 م

علي الكشوطي لـextra news: الشركة المتحدة تقدم وجبة فنية للأطفال بمحتوى هادف

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:51 م

تحالف الأحزاب المصرية: مسلسلات شهر رمضان للشركة المتحدة تعزز الوعي الجمعي للمصريين

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:00 م

ماجى الحلوانى: الشركة المتحدة قدمت تنوعاً كبيراً فى دراما رمضان 2023

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:58 ص

النائب يسرى المغازى: الشركة المتحدة تقدم دراما واقعية تمس المجتمع

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:00 ص

القومى للمرأة يكشف خطورة الزواج المبكر بعد عرض "حضرة العمدة" للشركة المتحدة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:25 ص

إكسترا نيوز تبرز إشادات أهالى الإسكندرية بالوجبة الدرامية للشركة المتحدة خلال رمضان.. فيديو

الإثنين، 03 أبريل 2023 08:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة