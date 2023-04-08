"عزموا القطار على الإفطار".. أهالى أشمون يوزعون وجبات على ركاب القطارات.. صور

وقال المشاركون فى المبادرة، أن الهدف منها هو توفير وجبات الإفطار للصائمين الذين تزامن أذان المغرب عليهم أثناء تواجدهم بالمحطة وهو الأمر الذى لم يسمح لهم بتناول وجبة الإفطار فى منازلهم، ففكروا فى فمرة توفير تلك الوجبات من أجل اكتساب ثواب الصيام وتوفير الوجبات للصائمين.

وأكد المشاركين فى المبادرة، أنهم يسعون من خلال مشاركة عدد من أهل الخير بالمدينة والذين يساهمون فى إعداد وتجهيز تلك الوجبات من أجل الحصول على الثواب دون ذكر أى اسماء لمن يشارك بها، مؤكدين أنهم يعدوا لتلك للوجبات قبيل أذان المغرب بوقت بسيط .

وأضاف المشاركين فى المبادرة، أن مقولة البخل التى تترد على المواطنين بمحافظة المنوفية، ليس له أى أساس من الصحة، مؤكدين أنهم الآن يوزعون الوجبات على الصائمين حتى يتمكنوا من مواصلة يومهم دون أى تعب .

من جانبهم أعرب المواطنين الذين تم تنفيذ تلك المباراة معهم وتلاحظ وجودهم أثناء التوزيع مقدمين الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم فى إعداد تلك الوجبات وفكرتها جميلة وتساعد بشكل كبير المواطنين وبخاصة القادمين من القاهرة فى ذلك التوقيت .

وقال محمد أحمد، احد الشباب المشاركين فى المبادرة ، أنه اعتاد على المشاركة فى أى مبادرة فى شهر رمضان من اجل الحصول على الثواب، لافتا إلى أنه كان العام الماضى يوزع شنطة رمضان على البسطاء من المواطنين بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية، مؤكدا على ضىرورة المساهمة لكل الشباب فى تلك المبادرات التى تعتبر جميعها مبادرات خير.