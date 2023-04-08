طلاب جامعة كفر الشيخ يتألقون بمسابقة هواوى لتكنولوجيا المعلومات

كفر الشيخ- محمد سليمان

فاز الطالب محمود عاطف عبد الحميد عبد العاطى بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، بالمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، مع فريق مكون من طالبين آخرين من جامعة المنصورة فى المرحلة العالمية من مسابقة هواوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022-2023 (Huawei ICT competition 2022/2023) ليضمنوا مقعدًا لمصر فى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى العالم المقامة في الصين من ضمن 3 مقاعد متاحة للقارة الأفريقية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور تامر مدحت، رئيس أكاديمية هواوى للتدريب بالجامعة، والدكتور محمود يس شمس الدين، مدير أكاديمية هواوي للتدريب.

بذلك يكون الفريق المصري الوحيد المتأهل فى مسار السحابة (Cloud Track) في المسابقة التى تقيمها شركة هواوى سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن ال30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارات الأفريقية (مصر، تونس، الجزائر، مالى، السنغال، المغرب، الكاميرون، إثيوبيا، ليبيا، الرأس الأخضر).

كما فاز الطالب أحمد على عبدالحليم عمر، بكلية الذكاء الاصطناعى جامعة كفر الشيخ، ضمن الفرق المصرية التى كانت تنافس على مقعد لضمان تأهل مصر إلى المرحلة العالمية وقد حصل فريقه على المستوى الثالث على مستوى مصر و الخامس على مستوى القارة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن مسابقة هواوى العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة.



الطلاب الفائزون



جانب من الفريق المصري من طلاب جامعتي كفر الشيخ والمنصورة