حياة كريمة.. الكشف الطبى على 840 حالة فى قافلة لجامعة كفر الشيخ بقرية نصرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، بقرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكفر الشيخ، استمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطى، فى أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبى على 840 حالة من أبناء قرية نصرة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقى، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، ومدير ادارة الجوالة صفوه شلبى، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذى ضم كلاُ من حازم عياد، ، وأحمد عبد الله.



اجراء الكشف الطبي عل المترددين على القافلة



جانب من قافلة حياة كريمة لجامعة كفر الشيخ



جانب من القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ



صرف الادوية مجانا للمواطنين