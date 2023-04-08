اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 12:47 م
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ضبط 7 مصانع ومخازن ومحال غير مرخصة بحملات أمنية فى المنوفية والغربية

السبت، 08 أبريل 2023 12:40 م
ضبط 7 مصانع ومخازن ومحال غير مرخصة بحملات أمنية فى المنوفية والغربية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة، حملة مُكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص، بنطاق مديريتى أمن (المنوفية – الغربية)، أسفرت جهودها عن ضبط مخالفات فى مجالى حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" - حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية".
 
وتم ضبط ( 4 مصانع - مخزنين – محل) بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (45,5 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة زراعية – 24100 عبوة مبيدات زراعية – 10 طن مخلفات بلاستيكية – 35000 قطعة صناديق بلاستيكية – 299 طن معجون صلصلة طماطم – 6 طن أعلاف حيوانية – 3,345 طن أسماك مُجمدة "رنجة مُدخنة" – 3 طن ملح طعام ) جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات معدة للتداول ومنسوب إنتاجها للشركات.
 
 

شرطه البيئه

حملات امنيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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