ضبط 5 أطنان ملح مجهول المصدر ومصنع خرشوف يعمل بدون سجل صناعى بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى، مشددة على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.
وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تموينية على الأسواق بناحية أبو حمص، أسفرت الحملة عن ضبط 5 طن أعلاف و1200 زجاجه مياه غازيه مجهولة المصدر، وضبط مصنع خرشوف يعمل بدون سجل صناعى وضبط 5 طن ملح مجهول المصدر أيضا.
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف وإشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
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