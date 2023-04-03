الموافقة على إقامة 11 مشروعا استثماريا فى البحيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 11 مشروعا استثماريا يوفر 4149 فرصة عمل لأبناء المحافظة باستثمارات تناهز 1.4 مليار جنيه.

مشيرة إلى أن محافظة البحيرة محافظة كبيرة صديقة للاستثمار ولديها كافة المقومات الاستثمارية الجاذبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمة من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على التزام كافة مشروعات الإنتاج الحيوانى بالمبادرة الرئاسية لتحسين السلالات واهتمام رئاسة مجلس الوزراء بالاستثمار وتقديم الدعم لسرعة الترفيق والتواصل مع المستثمرين وإنهاء التراخيص اللازمة وفقا للقانون

مشددة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الاخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم دراسة الأراضى التى تصلح لإقامة مشروعات عليها وكذا سيتم وضع آلية لاستخراج تراخيص البناء بالمناطق الصناعية، مشيرة إلى أهمية الاستثمار باعتباره المحور الأساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.