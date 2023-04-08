ضبط وإعدام أكثر من 2 طن أغذية وتشميع 4 مخابز ومصانع للحلويات بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ب الشرقية ، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، ومدينة القنايات، يرافقه مراقبى أول الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مخابز ومصانع للحلويات الشرقية والبسكويت والكعك بمركز ومدينة الزقازيق، بهم نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وغير مرخصة، وقام وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق المهندس علي الصناديلى، والذى قام بالتحرك الفورى وفقاً لتوجيهات محافظ الشرقية لأعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، حيث تم غلق وتشميع هذه المنشآت الغذائية فى الحال، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام طن و 650 كجم حلويات "هريسة، وكنافة، وجلاش"، وشورتنج، وسكر جلوكوز، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 643 كجم ملبن وسكر وزيت لسوء التخزين، وتم سحب 7 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق والقنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.