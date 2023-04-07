ضبط 34 طن ألعاب أطفال من بلاسيتك مجهول المصدر بمصنع دون تراخيص فى الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 34 طن ألعاب أطفال مجهولة المصدر، داخل أحد مصانع تصنيع ألعاب الأطفال البلاستيك، يُدار بدون ترخيص بمركز بلبيس، وذلك في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت إدارة تموين بلبيس بحملة برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، بضبط مصنع لتصنيع ألعاب الأطفال بلاستيك، يدار بدون ترخيص وتم تحرير محضر جنحة 5775 جنح مركز شرطة بلبيس لسنه 2023 ضد المدير المسؤول عن المصنع والتحفظ على 34 طن ألعاب الأطفال بدون بيانات أو فواتير داله على مصدرها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.