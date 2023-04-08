ضبط نصاب يبيع وحدات سكنية لعدة مواطنين بعد هروبه لمطروح

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بشكوى لعدد من المواطنين لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات "تحت الإنشاء" (مقاول ، مقيم بدائرة القسم) لتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار إلا أنه لم يفى بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مرسى مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مرسى مطروح تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.