إحالة سائق للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة سيدة فى منطقة مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة ، إحالة سائق "توك توك" للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة حقيبة سيدة.

وأسفرت الجهود عن ضبط سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لاتهامه بسرقة حقيبة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وبداخلها هاتف محمول حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأمكن ضبط المركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاد المتهم ضبط الحقيبة بداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه، وضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بسرقة (مبلغ مالى – جهاز DVR الخاص بالكاميرات ) من داخل إحدى المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب "كسر القفل"، كما أمكن ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأقر بتحطيمه للجهاز المشار إليه وإلقائه بالطريق العام.