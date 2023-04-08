"شباب ورياضة الأقصر" تنظم النسخة الثانية لملتقى حوار برلمان الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بالأقصر بإدارة البرلمان والتعليم المدني، فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب فى نسخته الثانية، وذلك تحت شعار "فيما يفكر الشباب" بمركز شباب الرضوانية بإدارة شباب البياضية.

وقال صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم عقد الملتقى عبر حوار سياسي شامل بمختلف القضايا "السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة" على مدار اليومين الماضيين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وأدار اللقاء عبدالرحيم محمد جاد مدرب، ونعمة رسلان ميسر ومنسق إعلامي، حول التعارف بين المدرب والمشاركين وتعريف المشاركين على منتدى الحوار الأول 2016، وما دار به وما تم تحقيقه من توصيات، وتعريف المشاركين بمنتدى الحوار الثاني وهدفه، وشرح خطة سير التدريب خلال اليومين، حيث تم عرض محاور المنتدى وهى:- "المحور السياسي والاقتصادي" لتناوله باليوم الثاني، والمصور السياسي والإقتصادي.

وخلال الملتقى تم فتح مناقشات جماعية تبادلية مع الشباب حول المحور الثاني والثالث، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لصياغة مشكلاتهم بالمحاور الثلاث وحلولها من وجهة نظرهم، وأهم التوصيات حيث قام أحد الأعضاء من كل مجموعة بعرض المشكلات والمقترحات، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، ومحمود ذاكر مدير إدارة شباب البياضية، وإشراف محمود حنفي وإكرام أحمد أعضاء إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.