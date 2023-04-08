شاهد.. صورة نادرة لتمثال نهضة مصر بميدان جامعة القاهرة عام 1962

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة نادرة لتمثال نهضة مصر بميدان جامعة القاهرة عام 1962م، والذي يعد أحد أهم التحف الفنية في العصر الحديث للفنان المصرى العالمى محمود مختار.

يجسد التمثال روح مصر الحديثة ونهضتها، فهو مصنوع من حجر الجرانيت، ويصل طوله 7 أمتار، ويحمل دلالات سياسية على مطالب الشعب المصري بالاستقلال خلال ثورة 1919، حيث يصور فلاحة مصرية تقف بجوار أبو الهول ويدها موضوعة على رأسه وتنظر إلى الأمام في إشارة للمستقبل والحرية.

يُذكر أن ميدان النهضة شهد خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة لتتكامل الرؤية البصرية والجمالية للميدان، وذلك في إطار أعمال التطوير الشاملة التي شهدها القطاع، وشملت تطوير شوارع مراد والبحر الأعظم ونفق عباس والنيل والتحرير وشارل دى جول.

وشهدت أعمال التطوير تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة، والاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقا لرؤية هندسية صحيحة، وتطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة وتخطيط الشوارع وتدعيم الميدان بمساحات خضراء وأعمدة إنارة ومماشى سياحية جديدة.