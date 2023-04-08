وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام محمد أحمد الشحيذي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - أن البرنامج يهدف إلى توعية جميع القاصدين بالتسابق والتنافس بالأعمال الصالحة والطاعات طوال العام، ولا سيما في شهر رمضان المبارك وفضل المحافظة على الطاعات والإكثار منها، والحرص على توعية قاصدي المسجد الحرام.