اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا: مقتل 6 مدنيين جراء انفجار لغم من مخلفات "داعش" بريف حمص الشرقي

السبت، 08 أبريل 2023 01:05 م
سوريا: مقتل 6 مدنيين جراء انفجار لغم من مخلفات "داعش" بريف حمص الشرقي انفجار
أ ش أ

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لقى 6 مدنيين سوريين حتفهم؛ إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش)، في بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن لغماً مضاداً للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع فطر الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين سوريين.

وقُتل - في الـ17 من شهر فبراير الماضي - 53 سوريا ، في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش) الإرهابي، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

 


سوريا

انفجار

داعش

ريف حمص الشرقي



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