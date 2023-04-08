سجلات المحكمة تكشف طول ووزن دونالد ترامب الحقيقيين.. اعرف التفاصيل

كتبت ريهام عبد الله

خضع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لإجراءات تتضمن قياس وزنه وطوله، بشكل روتينى، أثناء توجيه الاتهام إليه في محكمة مانهاتن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما أظهر اختلافا "غير متوقع".

وتم توجيه اتهامات إلى ترامب في نيويورك، يوم الثلاثاء الماضى، 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير السكوت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وكارين مكدوغال العارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" قبل الانتخابات الأمريكية في 2016 لمنع النشر عن لقاءاته الجنسية المزعومة معهم، وفقا لسكاى نيوز عربية.



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

ونقلت وسائل الإعلام ​​عن مصادر أن ترامب البالغ من العمر 76 عاما أخبر الضباط أنه يبلغ طوله 188 سم ويزن 109 كيلو جرام، وطول ترامب أقصر بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) مما سجله أطبائه سابقا في عام 2020 خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، إذ أن شون بي كونلي، الذي كان طبيب الرئيس، ذكر أن طول ترامب يبلغ 190.5 سم في 2020.

وحدد ترامب مهنته، أنه تجارة وأعمال، بدلا من أن يصف نفسه "سياسيا" أو "الرئيس الخامس والأربعين" أو "مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة".

ترامب طلب تعيين الناشطة المتطرفة لورا لومر فى حملته لـ2024

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، طلب من مساعديه تعيين لورا لومر، الناشطة اليمينية المتطرفة المناهضة للمسلمين والمرشحة -التى لم تنجح- للكونجرس، لدور في حملته للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024.

ونقلاً عن أربعة مصادر مجهولة، أشارت الصحيفة إلى أن لومر، 29 عامًا، حضرت خطاب ترامب في مار إيه لاجو في فلوريدا ليلة الثلاثاء، وهو خطاب غاضب تم إلقاءه بعد ساعات من دفع الرئيس السابق بالبراءة في 34 تهمة جنائية في نيويورك متعلقة بدفع أموال ومدفوعات، بما في ذلك إلى النجمة الإباحية ستورمى دانيالز.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب لا يزال هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حيث يتمتع بتقدم كبير على أقرب منافسيه، حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على الرغم من لائحة الاتهام التاريخية وأشكال أخرى متعددة من المخاطر القانونية.

ولم يعلن ديسانتيس بعد عن حملة، لكنه مع ذلك قدم نفسه كمرشح في قالب ترامب اليميني المتشدد.

وقالت لومر للصحيفة: "لن أعلق على المحادثات الخاصة التي أجريتها مع الرئيس، فهو يعرف أنني كنت دائمًا من موالين لترامب وأنني ملتزمة بمساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في عام 2024 ".

وقال متحدث باسم ترامب: "الحركة بأكملها متحدة وراء الرئيس ترامب وحملته، وسيعمل الجميع على التعاون في نفس الاتجاه من أجل التغلب على [جو] بايدن واستعادة بلادنا".

وقالت لومر إن ترامب "يحبني كثيرًا. ومن العار أن يكون محاطًا ببعض الأشخاص الذين يهرعون إلى إحدى الصحف [نيويورك تايمز] سيئة السمعة المعروفة بمهاجمته لمحاولة إبعادي بدلاً من أن أكون مخلصة ".

وترشحت لومر للكونجرس في فلوريدا في عام 2020 ، وفازت بتأييد ترامب وفي الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لكنها خسرت الانتخابات العامة.

وقالت لصحيفة التايمز إنها كانت "امرأة يهودية محافظة ، موالية لترامب وحرية التعبير".