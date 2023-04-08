رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

نظمت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، برعاية المهندس عادل حسن رئيس الشركة، الحفل السنوى لتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم.

وكرم رئيس صرف القاهرة، الفائزين، وذلك بعد المسابقة التى نظمتها العلاقات العامة بالشركة، والتى جرت تحت إشراف أئمة من مديرية الأوقاف بالقاهرة، حيث شهد الحفل تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للمشاركين بالمسابقة.

وأوضح حسن، أن تكريم العاملين من حفظة القرآن الكريم يأتى فى إطار حرص الشركة على تشجيع وتحفيز العاملين على حفظ آيات كتاب الله والعمل بما جاء به، والذى له أثر واضح فى تعظيم العمل الهادف إلى نهضة البلاد.

وكانت قد واصلت وزارة الأوقاف حملاتها المكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية، حيث قامت إدارة أوقاف الشروق وبدر بقيادة الشيخ حسين راضى، مدير عام الإدارة، والشيخ حسام صبرى المفتش بوزارة الأوقاف بإدارة الشروق، بحملة لنظافة مسجد جنة الفردوس، بكمباوند جنة، وبحضور إمام المسجد الشيخ إبراهيم سبت.