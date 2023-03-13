حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور

كتب لؤى على

شهد مسجد جنة الفردوس بجنة الشروق حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم، والتى أقيمت على مدار أسبوعين، وتم اختبار العشرات من المتقدمين من كل الأعمار، مقسمة على عدة مستويات، حيث تم منح الفائزين شهادات تقدير، بجانب جوائز مالية، والتى أقيمت تحت إشراف الشيخ ابراهيم سبت إمام مسجد جنة الفردوس.

وحضر حفل توزيع الجوائز الشيخ حسين راضى مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر، والمهندس عبد المنعم كامل شعير.

وكانت قد واصلت وزارة الأوقاف حملاتها المكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية، حيث قامت إدارة أوقاف الشروق وبدر بقيادة الشيخ حسين راضى، مدير عام الإدارة، والشيخ حسام صبري المفتش بوزارة الأوقاف بإدارة الشروق،بحملة لنظافة مسجد جنة الفردوس، بكمباوند جنة، وبحضور إمام المسجد الشيخ إبراهيم سبت.



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